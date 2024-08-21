Новые требования к стажу для выхода на пенсию: что ждет украинцев в 2025 году

Фактический возраст выхода на пенсию в Украине зависит от продолжительности страхового стажа, то есть от количества лет официального трудоустройства с обязательной уплатой взносов. Ежегодно требования к стажу увеличиваются и в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь 32 года стажа.

До 2028 года будет происходить постепенный рост нормы и в конце концов она достигнет 35 лет. Об этом пишет OBOZ.UA.

Пенсионный возраст в Украине и нормы по стажу: таблица по годам. Источник: obozrevatel.com Пенсионный возраст в Украине и нормы по стажу: таблица по годам. Источник: obozrevatel.com

Для того чтобы выйти на заслуженный отдых в возрасте 60 лет в 2025 году, необходимо иметь не менее 32 лет официального трудового стажа. Для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь не менее 21 года стажа, тогда как для получения пенсии в 65 лет достаточно иметь от 15 до 21 года стажа.

В случае, если гражданин Украины до достижения 65-летнего возраста не будет иметь не менее 15 лет страхового стажа, он не сможет претендовать на получение пенсии. Вместо этого ему будет назначена специальная денежная помощь.

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Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним совокупным месячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев. При этом такая помощь не может превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году этот показатель составляет 2361 грн, а в 2025 году, вероятно, останется неизменным.

Уже сегодня каждый гражданин Украины имеет возможность определить, сколько времени ему нужно будет работать до момента получения пенсии. Важно знать год, когда лицу исполнится 60 лет. Ознакомившись с таблицей необходимого стажа, можно понять, какие условия нужно выполнить.

Необходимо также зарегистрироваться в Пенсионном кабинете для проверки своего стажа и вычисления возраста для выхода на пенсию. Каждый совершеннолетний гражданин может просмотреть свою пенсионную историю в этой системе.

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак подчеркивала в комментарии для OBOZ.UA, что для получения информации о размере будущей пенсии необходимо использовать калькулятор на пенсионном портале, указывая стаж, который будет приобретен в будущем. Чем больше времени осталось до пенсии, тем больше возможностей для увеличения ее размер.

"Если вы получаете часть зарплаты в конверте, идти к своему работодателю и договариваться, чтобы зарплату вывели из тени. Кроме того, понимать, что в пользу каждого из нас (включая меня) - работать как можно дольше. Накапливать страховой стаж", – советует Марчак.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, хто з пенсіонерів в Україні має право на отримання соцдопомоги.

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