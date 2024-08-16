Новые требования к украинским пенсионерам: кто рискует остаться без выплат

В Украине обновлены правила относительно выплат пенсий для некоторых категорий граждан. Это касается пенсионеров, которые на данный момент находятся за пределами страны. Согласно новым нормам, такие граждане должны пройти дополнительную процедуру проверки личности (идентификацию).

Как пишет издание "На пенсии", появились обновления в регулировании пенсионных выплат. Новые правила предусматривают возможность приостановления пенсий для тех, кто не пройдет обязательную ежегодную идентификацию для подтверждения своей личности.

Эти изменения предусмотрены в законе №3674-IX. Отныне украинцам, проживающим за пределами

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При этом Пенсионный фонд Украины должен удостовериться, что средства получают именно те люди, которым они предназначены, поэтому до конца года (31 декабря) каждый пенсионер должен пройти идентификацию.

Существует несколько способов, которыми пенсионеры могут осуществить эту процедуру:

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись "Действие. Подпись" или "Действие ID";

с помощью видеоконференцсвязи;

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом, при этом после прохождения идентификации таким образом следует отправить соответствующие документы по почте в Пенсионный фонд Украины.

Также стоит отметить, что в Украине пенсионные выплаты могут быть остановлены в случаях, когда они были назначены на основе фальшивых документов, в случае смерти пенсионера, или если пенсия не получалась в течение шести месяцев подряд и тому подобное.

Напомним, ранее UAportal писал, кто из пенсионеров в Украине имеет право на получение соцпомощи.

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