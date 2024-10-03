Новые ценники на столичную недвижимость: как изменилась стоимость жилья в Киеве

В Киеве наблюдается снижение цен на жилье, хотя рынок новостроек сталкивается с дефицитом. Одной из причин этого является увеличение количества предложений на вторичном рынке на 15-20%.

Как сообщает портал zagorodna.com, еще одной причиной является общий пессимизм "на фоне затягивающейся войны". Эксперт Евгений Шевцов отмечает, что рынок новостроек в Киеве находится в тяжелом периоде. В частности:

Многие застройщики приостановили свою деятельность из-за нехватки финансовых резервов - "или частично прекратили покупку и строительство новых многоквартирных домов".

Другие же, несмотря на риски, возобновили работу, включая проекты, замороженные в начале войны.

"На рынке недвижимости столицы и некоторых городов в центральной и западной частях Украины наблюдается дефицит нового жилья, в частности объектов, которые находятся на этапе сдачи в эксплуатацию или имеют высокий уровень готовности. Прежде всего, это касается небольших 1-2-комнатных квартир", – отметил он.

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Средняя цена за квадратный метр в киевских новостройках на начало осени начинается от 1200-1300 долларов. На стоимость влияет несколько факторов:

расположение;

площадь квартиры;

материалы и т.д.

"Цены на жилье премиум-класса уже как минимум вдвое выше. При этом спрос на объекты, уже сданные в эксплуатацию, значительно превышает спрос на объекты в процессе строительства", – указывается в материале.

Квартиры на вторичном рынке дешевеют

Отмечается, что наибольший спрос сегодня наблюдается на вторичном рынке недвижимости. Это объясняется тем, что значительная часть украинцев пока "не имеют энергии и ресурсов заниматься ремонтами и на это тратить время".

"За последние месяцы количество выставленных на продажу квартир на вторичном рынке в Киеве и других городах выросло на 15-20%, что привело к снижению цены до 10% по сравнению с началом года. Похожая ситуация и в регионах, в частности западных. Продавцы начали охотно торговаться, сбрасывая на сделке до 15% от начальной цены", – рассказал эксперт.

Напомним, ранее UAportal писал, что аренда жилья в Киеве бьет рекорды.

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