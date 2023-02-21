Новые виды слепнущих пауков нашли в пещерах в Израиле (фото)

В пещерах Израиля было обнаружено семь новых видов воронковидных пауков. Все они находятся на разных стадиях потери зрения.

Как сообщает Science Alert, в ходе исследований около 30 пещер ученые "пытались понять эволюционную связь между воронкообразными пауками с обычными глазами, находящимися у входа в пещеру, и находящимися дальше в пещере и являющимися альбиносами и полностью слепыми.

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Эколог Шломи Аарон из Еврейского университета в Иерусалиме (HUJI) с коллегами исследовали пауков в 30 пещерах: двадцать шесть из них были пещерными видами, которые все еще полагались на некоторые внешние условия, такие как свет (троглофилы), и они жили у входов и в сумеречных зонах пещер. 14 других видов были преимущественно пещерными жителями (троглобитами), они населяли только сумеречные или темные зоны пещер.

Отмечается, что семь видов троглобитов были новыми для науки, пять из них были уменьшены, а двое полностью слепы.

Исследователи проанализировали ДНК пауков, чтобы отследить их историю в ландшафте. Выяснилось, что пауки, которые приспособились к уникальным пещерным условиям, больше не могли жить за их пределами. Они выбирали темные и защищенные щели. Ученые считают, что пауки, которые начали обитать глубже в пещерах, начали терять потребность в функциональных глазах и "новая среда сформировала их новые черты - они не тратят лишнюю энергию на ненужные системы зрения". То есть произошел процесс, называемый конвергентной эволюцией.

Это исследование было опубликовано в Molecular Phylogenetics and Evolution.

Ранее мы сообщали, что пауки вида Larinioides sclopetarius используют вибрацию паутины как слуховой аппарат.

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