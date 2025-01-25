Новый курс регулирования криптовалют: что обещает Трамп

20 января Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Его инаугурация сразу привлекла внимание криптовалютного сообщества, так как новая администрация заявила о ряде изменений, которые могут существенно повлиять на развитие цифровых активов. Инвесторы и бизнес внимательно следят за первыми шагами правительства, ожидая значительного прогресса в этой сфере.

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов является возможная отмена документа SAB 121, который создавал значительные барьеры для банков в работе с криптовалютами. Этот документ требовал классификации цифровых активов как финансовых обязательств, что увеличивало затраты и риски для финансовых учреждений. Ожидается, что отмена SAB 121 упростит операции с криптоактивами, стимулируя их массовое принятие и открывая новые возможности для пользователей.

Еще одним важным шагом является передача части регуляторных полномочий от SEC к CFTC. Такой подход может обеспечить более четкие правила для таких популярных активов, как биткойн и Ethereum, снижая правовую неопределенность. Это также создаст более благоприятные условия для инвесторов и компаний, которые планируют работать в секторе криптовалют. Одновременно рынок ожидает уменьшения регуляторного давления, что положительно скажется на его динамике.

Отдельного внимания заслуживает инициатива создания рабочей группы по криптовалютам. В её состав войдут эксперты и представители отрасли, которые будут консультировать администрацию по вопросам политики в сфере цифровых активов. Это решение направлено на разработку понятных и прозрачных правил, способствующих инновациям. Если эти планы будут реализованы, США могут стать мировым лидером в криптовалютных технологиях.

Однако, несмотря на обещания, конкретные изменения ещё не были введены, что оставляет криптосообщество в состоянии ожидания. Инвесторы возлагают надежды на активные действия администрации, которые смогут ускорить интеграцию криптовалют в традиционные финансовые системы. Неопределённость вызывает осторожность на рынке, однако аналитики считают это временным явлением.

Для пользователей цифровых активов это период адаптации и пристального наблюдения за новостями. Потенциальные реформы могут существенно изменить правила игры, сделав рынок криптовалют более доступным и стабильным. Главное — это следить за развитием событий, которые могут создать новые возможности для бизнеса, инвесторов и всех участников криптовалютного рынка.

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