Нужно ли мужчинам постоянно носить с собой военный билет: ответ юриста

В Украине продолжается процесс привлечения военнообязанных в армию через мобилизацию. Все граждане, подпадающие под эту категорию, должны были обновить свои учетные данные до 16 июля.

Юристка Неля Романенко на портале b2bconsult разъяснила вопрос о необходимости получения военного билета после обновления данных в приложении "Резерв+".

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По словам специалиста, функционал "Резерв+" или "Действия" позволяет создать полноценный военно-учетный документ в PDF-формате.

Этот документ можно предъявлять представителям ТЦК как в печатном, так и в электронном виде – оба формата имеют одинаковую юридическую силу.

Кроме того, военно-учетным документом считается также электронное отображение информации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

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