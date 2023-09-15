Как и куда подать заявление на получение жилищной субсидии

Граждане, не способные самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, имеют право на получение субсидии от государства.

Читайте также: Кто из украинцев может получить 800 грн надбавки к пенсии

В Telegram-канале Министерства социальной политики Украины объяснили, нужно ли обращаться в Управление соцзащиты для оформления субсидии.

Начиная с 1 декабря 2022 г. назначение жилищных субсидий и прием граждан по этим вопросам осуществляется органами Пенсионного фонда Украины. Кроме того, можно подать заявление о предоставлении жилищной субсидии онлайн через следующие каналы:

Портал "Действие";

Вебпортал электронных услуг ПФУ;

Мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

В то же время осталась возможность обращения граждан по предоставлению жилищных субсидий к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа местного совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам ЦНАП.

Граждане имеют возможность самостоятельно выбирать удобный для себя канал информационного взаимодействия. Также действует экстерриториальный принцип приема граждан Пенсионным фондом Украины, что означает, что человек может обратиться за социальной поддержкой в любое отделение ПФУ независимо от места жительства.

Жилищная субсидия назначается домохозяйствам при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги внутри социальных норм и нормативов и размером обязательного платежа, величина которого зависит от обязательного процента платежа.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!