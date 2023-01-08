Нужно ли отключать полностью заряженный ноутбук от розетки

Нужно ли отключать ноутбук из сети, если он заряжен

Неправильная зарядка устройства приводит к порче батареи, поэтому следует знать эти правила, чтобы продлить его срок эксплуатации.

Владельцы ноутбуков убеждены, что аккумулятор прослужит дольше, если отключать полностью заряженный лэптоп от сети и возвращать его на зарядку, когда он почти разряжен. Правильно ли отключать устройство от зарядки, если он заражен на 100%, как продлить срок эксплуатации ноутбука и какие распространенные ошибки приводят к порче батареи, читайте в нашем материале.

Нужно ли выключать ноутбук из розетки?

Непрерывная зарядка ноутбука – это самая распространенная ошибка при эксплуатации устройства. Когда аккумулятор заряжается до 100%, такой заряд не будет держаться постоянно – батарея ноутбука устроена таким образом, что со временем уровень заряда падает ниже максимальной отметки и начинается процесс зарядки.

То есть, держа ноутбук на зарядке постоянно, сокращаются промежутки между циклами зарядки. Происходят так называемые мини-циклы зарядки, губительно влияющие на емкость аккумулятора и со временем устройство уже не будет заряжаться до 100%.

Даже если извлечь аккумулятор и подключить ноутбук к розетке, аккумулятор все равно будет разряжаться.

Как правильно заряжать ноутбук?

Разряжать батарею до 0% не рекомендуется. Это отрицательно влияет на работу устройства и его способность держать заряд. Лучший вариант для нормальной работы аккумулятора – держать заряд в диапазоне 20–80% или 30–70%. Так батарея прослужит подольше. Следите, чтобы ноутбук не перегревался, это приводит к его некорректной работе. Старайтесь не закрывать свободный доступ воздуха к вентиляторам охлаждающей системы, поэтому лучше не кладите ноутбук на мягкие поверхности.

Раньше мы писали о том, как правильно пользоваться ноутбуком, чтобы батарея не садилась быстро

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