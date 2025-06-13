Нужно ли водителям в Украине возить с собой бумажный страховой полис: разъяснение

Данные о страховом полисе содержатся в базе МТСБУ и доступны для проверки. При этом водитель обязан иметь при себе страховой полис в электронном или бумажном формате.

Есть ли смысл водителю возить с собой бумажный страховой полис, если его данные уже внесены в базу МТСБУ и инспектор может проверить их самостоятельно? Об этом рассказывает UAportal со ссылкой на сайт "Дорожный адвокат".

Так, согласно правилам, водитель должен иметь действующий страховой полис в бумажном или электронном формате, а его данные должны соответствовать информации, хранящейся в базе МСТБУ.

Электронная база страховых полисов

В базе данных МТСБУ хранится информация обо всех автостраховых полисах. После оформления автогражданки данные о полисе вносятся в систему, позволяющую владельцам транспортных средств и другим заинтересованным лицам проверить его наличие.

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Проверить наличие страхового полиса можно через базу МТСБУ по ссылке. Для этого достаточно ввести один из реквизитов: государственный номер автомобиля, номер страхового документа или VIN-код. Система покажет, есть ли полис в базе и действует ли он.

Для чего водителю возить с собой страховой полис

Поскольку информация о страховых полисах содержится в базе данных МТСБУ, водителю нет необходимости иметь при себе физические документы. В то же время, если полис отсутствует в бумажном или электронном виде, это может стать основанием для штрафа со стороны полиции.

Согласно ч.1 ст.126 КУоАП, если водитель не предоставит полицейскому во время остановки страховой полис в бумажном или электронном виде, ему грозит штраф в размере 425 грн.

Поэтому, хотя нет никакой практической необходимости возить с собой бумажный или электронный полис, закон все же обязывает водителя иметь его. В случае отсутствия документа, независимо от его формы, водителю могут грозить штрафные санкции.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

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