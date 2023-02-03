Нужно только мыло и горячая вода: доступный и легкий способ прочистить забитую канализацию

Все украинцы, кто не пользуется специальными устройствами для содержания мелкого мусора на кухне или ванной, сталкиваются с такой проблемой, как засор канализации.

Многие устраняют эту проблему с помощью специалистов. Однако можно и самостоятельно справиться с этой проблемой, конечно, если засор труб не слишком сильный.

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Прежде всего, попробуйте воспользоваться вантузом – просто наберите в раковину, ванную или душевую кабину немного воды, приложите к сливу вантуз, чтобы он плотно прилегал и несколько раз активно прокачайте воду.

Можно воспользоваться и "народным" способом, для чего вам понадобится мыло и горячая вода.

Возьмите хозяйственное мыло и натрите его на крупной терке, засыпьте в отверстия в раковине или ванной и оставьте на 10-15 минут. Затем возьмите 3-4 литра горячей воды (почти кипятка) и залейте в стоки.

В хозяйственном мыле содержатся различные виды кислот (лауриновая, пальмитиновая, стеариновая, линолевая, линоленовая, или олеиновая). Они активно плавятся при температуре 45-70 градусов Цельсия и отлично разъедают застывший жир и известковые отложения.

Напомним, в унитаз нельзя выбрасывать некоторые вещи, которые могут засорить канализационные трубы. Чтобы не было неприятностей, почитайте, что не следует бросать в канализацию.

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