Облачно с прояснениями и до 38 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 11 июля

Пятница, 11 июля, принесет на Украину настоящую метеорологическую мозаику. В то время как запад и часть севера будут дышать осенней прохладой, другие области будут оставаться во власти жары.

В некоторых районах возможны дожди и грозы. Температурный диапазон этого дня будет впечатляющим: от +11 градусов ночью на западе до жарких +38 в Луганской области. Об этом сообщает Укргидромицентр.

В западных регионах ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12…+14 градусов, днем не выше +19.

На севере также прогнозируют переменную облачность. Возможны грозы. Ночью столбики термометров покажут +14…+18, днем от +17 до +26.

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В центре страны будет преобладать сухая погода с переменной облачностью. Ночная температура составит около +17…+19, дневная — в пределах +27…+29 градусов.

На юге – жарко и сухо. Ночью – +23…+25 градусов, днем – до +36.

Восточные области остаются самыми жаркими: переменная облачность, преимущественно без осадков, хотя местами возможны кратковременные дожди. Температура ночью - +23 ... +25, днем - от +35 до рекордных +38 градусов.

В Крыму обойдется без дождей. Погода будет сухая и теплая: ночью — +19…+21, днем — +30…+32 градуса.

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