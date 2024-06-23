Облако едкого дыма накрыло Кривой Рог: жителей просят не выходить на улицу (фото, видео)

Утром, 23 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области произошла авария на Коксохимическом заводе, что привело к отключению ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Поэтому над городом поднялось густое облако дыма.

Об этом сообщает местное медиа "Свои. Кривой Рог" со ссылкой на пресс-службу "АрселорМиттал Кривой Рог".

Дым над Кривым Рогом. Источник: t.me/svoiKR Дым над Кривым Рогом. Источник: t.me/svoiKR

Дым над Кривым Рогом. Источник: t.me/svoiKR Дым над Кривым Рогом. Источник: t.me/svoiKR

Дым над Кривым Рогом. Источник: t.me/svoiKR Дым над Кривым Рогом. Источник: t.me/svoiKR

По словам представителей завода, авария произошла около пяти часов утра. Чтобы сохранить производственное оборудование и обеспечить безопасность работников, был принят ряд "кризисных технологических действий", которые, к сожалению, привели к выбросу загрязняющих веществ в атмосферу.

"Визуальные эффекты, к сожалению, были видны в городе", — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время энергоснабжение завода возобновлено, ситуация контролируемая.

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