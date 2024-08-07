Обновился график магнитных бурь на август: когда опасные даты

В среду, 7 августа, на Земле не наблюдается значимой геомагнитной активности. Колебания магнитного поля находятся на уровне трех баллов – зеленый уровень опасности.

Согласно данным сервиса Meteoagent, геомагнитная активность до конца августа будет оставаться в пределах двух-трех баллов. Ближайший геомагнитный шторм прогнозируется на 1 сентября.

Магнитные бури в августе. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнитные бури в августе. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, возникающих в результате воздействия солнечной активности. Когда солнечный ветер, поток заряженных частиц, исходящих от Солнца, сталкивается с магнитосферой Земли, он может деформировать ее и вызвать колебания магнитного поля. Эти колебания и называют магнитными бурями.

Воздействие магнитных бурь на людей до конца не изучено, но некоторые исследования показывают, что они могут иметь следующие последствия:

Ухудшение самочувствия: головная боль, головокружение, тошнота, слабость, раздражительность, нарушение сна.

Обострение хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, респираторных, артритов, мигреней.

Снижение трудоспособности: ухудшение концентрации внимания, памяти, замедление реакции.

Повышение риска аварий и травм из-за ухудшения самочувствия и внимания.

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В дни магнитных бурь:

Избегайте физических и эмоциональных перегрузок. Высыпайтесь. Пейте много воды. Употребляйте продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Принимайте контрастный душ. Делайте зарядку или легкие упражнения. При необходимости принимайте обезболивающие или успокаивающие препараты.

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

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