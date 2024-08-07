Оновився графік магнітних бур на серпень: коли небезпечні дати
У середу, 7 серпня, на Землі не спостерігається значної геомагнітної активності. Коливання магнітного поля перебувають на рівні трьох балів – зелений рівень небезпеки.
Згідно з даними сервісу Meteoagent, геомагнітна активність до кінця серпня залишатиметься у межах двох-трьох балів. Найближчий геомагнітний шторм прогнозується на 1 вересня.
Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок впливу сонячної активності. Коли сонячний вітер, потік заряджених частинок, що виходять від Сонця, стикається з магнітосферою Землі, він може її деформувати та викликати коливання магнітного поля. Ці коливання і називають магнітними бурями.
Вплив магнітних бур на людей до кінця не вивчений, але деякі дослідження показують, що вони можуть мати такі наслідки:
- Погіршення самопочуття: головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, дратівливість, порушення сну.
- Загострення хронічних захворювань: серцево-судинних, респіраторних, артритів, мігрені.
- Зниження працездатності: погіршення концентрації уваги, пам'яті, уповільнення реакції.
- Підвищення ризику аварій та травм: через погіршення самопочуття та уваги.
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У дні магнітних бур:
- Уникайте фізичних та емоційних перевантажень.
- Висипайтеся.
- Пийте багато води.
- Вживайте продукти, багаті на вітаміни та мікроелементи.
- Приймайте контрастний душ.
- Робіть зарядку або легкі фізичні вправи.
- За потреби, приймайте знеболюючі або заспокійливі препарати.
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