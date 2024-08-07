Оновився графік магнітних бур на серпень: коли небезпечні дати

У середу, 7 серпня, на Землі не спостерігається значної геомагнітної активності. Коливання магнітного поля перебувають на рівні трьох балів – зелений рівень небезпеки.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, геомагнітна активність до кінця серпня залишатиметься у межах двох-трьох балів. Найближчий геомагнітний шторм прогнозується на 1 вересня.

Магнітні бурі у серпні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок впливу сонячної активності. Коли сонячний вітер, потік заряджених частинок, що виходять від Сонця, стикається з магнітосферою Землі, він може її деформувати та викликати коливання магнітного поля. Ці коливання і називають магнітними бурями.

Вплив магнітних бур на людей до кінця не вивчений, але деякі дослідження показують, що вони можуть мати такі наслідки:

Погіршення самопочуття: головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, дратівливість, порушення сну.

Загострення хронічних захворювань: серцево-судинних, респіраторних, артритів, мігрені.

Зниження працездатності: погіршення концентрації уваги, пам'яті, уповільнення реакції.

Підвищення ризику аварій та травм: через погіршення самопочуття та уваги.

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У дні магнітних бур:

Уникайте фізичних та емоційних перевантажень. Висипайтеся. Пийте багато води. Вживайте продукти, багаті на вітаміни та мікроелементи. Приймайте контрастний душ. Робіть зарядку або легкі фізичні вправи. За потреби, приймайте знеболюючі або заспокійливі препарати.

Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

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