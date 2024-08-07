Обновился график магнитных бурь на август: когда опасные даты
В среду, 7 августа, на Земле не наблюдается значимой геомагнитной активности. Колебания магнитного поля находятся на уровне трех баллов – зеленый уровень опасности.
Согласно данным сервиса Meteoagent, геомагнитная активность до конца августа будет оставаться в пределах двух-трех баллов. Ближайший геомагнитный шторм прогнозируется на 1 сентября.
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, возникающих в результате воздействия солнечной активности. Когда солнечный ветер, поток заряженных частиц, исходящих от Солнца, сталкивается с магнитосферой Земли, он может деформировать ее и вызвать колебания магнитного поля. Эти колебания и называют магнитными бурями.
Воздействие магнитных бурь на людей до конца не изучено, но некоторые исследования показывают, что они могут иметь следующие последствия:
- Ухудшение самочувствия: головная боль, головокружение, тошнота, слабость, раздражительность, нарушение сна.
- Обострение хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, респираторных, артритов, мигреней.
- Снижение трудоспособности: ухудшение концентрации внимания, памяти, замедление реакции.
- Повышение риска аварий и травм из-за ухудшения самочувствия и внимания.
Вас также заинтересует: Почему дождь вызывает сонливость: научное объяснение
В дни магнитных бурь:
- Избегайте физических и эмоциональных перегрузок.
- Высыпайтесь.
- Пейте много воды.
- Употребляйте продукты, богатые витаминами и микроэлементами.
- Принимайте контрастный душ.
- Делайте зарядку или легкие упражнения.
- При необходимости принимайте обезболивающие или успокаивающие препараты.
Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!