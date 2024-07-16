Обновление данных в ТЦК: кого могут объявить в розыск после 16 июля

С 17 июля Министерство обороны Украины может объявлять в розыск военнообязанных граждан, не обновивших свои данные и игнорирующих повестки. Уклонистов также могут оштрафовать.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы".

"Если военнообязанный гражданин игнорирует посланные ему повестки и правила военного учета, то после 16 июля его личность могут передать в розыск", — отметила Черногоренко.

Вас также заинтересует: Кому не нужно ежегодно проходить ВЛК: в ТЦК дали разъяснение

Она пояснила, что статус "объявлен в розыск" будет отображаться в мобильном приложении "Резерв+".

"Действительно, данные людей будут передавать в розыск, если они игнорируют приглашение и правила военного учета. Но это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого исполнения", — добавила замминистра.

Важно подчеркнуть, что статус "объявленный в розыск" несет за собой определенные юридические последствия. В частности, такой человек может быть ограничен в своих правах и свободах, например ему могут отказать в выезде за границу.

Во избежание розыска Минобороны призывает военнообязанных граждан обновить свои данные в ТЦК и СП по месту жительства, а также должным образом реагировать на повестки.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!