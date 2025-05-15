Обновления в Приват24: что изменится для клиентов банка уже в скором времени

В сервисе Приват24 для бизнеса появилась новая функция – создание Конвертов для сбора средств. Эта опция стала доступна благотворительным организациям, чтобы обеспечить прозрачное и удобное накопление денег на конкретные нужды.

Теперь создать сбор – то есть открыть новый "Конверт" – можно самостоятельно, без обращения к сотрудникам банка или дополнительным процедурам. Об этом пишет PMG.

Сервис отличается удобством, ведь предоставляет подробную аналитику: отслеживание динамики поступлений, общего количества транзакций, а также возможность фильтровать переводы по размеру – наименьшие, средние или самые большие суммы.

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В ПриватБанке также отметили, что пользователи могут одновременно запускать несколько сборов и все они будут привязаны к одному счету.

Что такое "Конверты" в Приват24

Этот инструмент предназначен для сбора личных средств, волонтерских взносов или донатов. Одним из главных преимуществ является возможность использовать собранные деньги непосредственно из Конверта, рассчитываясь так же, как обычной банковской картой.

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