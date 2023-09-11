Очищает сковородки и бутылки: хозяйки назвали топ-3 применения риса в обиходе

Многие продукты питания активно используются для уборки. Например, лимон часто используют для чистки смесителей в ванной комнате и микроволновке, уксус с солью также является эффективным средством для этого, сообщает Pixel inform.

Кажется странным, но при уборке в квартире может быть полезна и крупа, в частности рис. Опытные хозяйки уже давно открыли этот недорогой способ и используют его для очищения посуды и других предметов. Как использовать рис в быту?

Лайфхак первый:

Рис может быть использован для очистки сковородок, эмалированной или алюминиевой посуды от нагара. Этот метод не хуже бытовой химии, но при этом абсолютно безопасен для покрытия посуды и здоровья человека.

Как это сделать:

Насыпьте рис в сковороду или кастрюлю и добавьте стакан воды, чтобы рис и вода покрыли всю подгоревшую плоскость. Разогрейте посуду на огне, пока рис не станет мягким. Выключите огонь и дождитесь охлаждения воды, после чего можно удалить нагар, отделив его от риса с помощью деревянной лопатки.

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Лайфхак второй:

Вазы с узкой шейкой и другие емкости, которые трудно мыть изнутри, также можно очистить с помощью рисовой крупы.

Как это сделать:

Насыпьте горсть риса в вазу или другую емкость, добавьте немного воды и геля для мытья посуды. Закройте вазу крышкой или рукой и хорошо встряхните содержимое. Вылейте содержимое в раковину или унитаз. Благодаря жесткости риса вы сможете легко очистить весь налет и загрязнение без губок и щеток.

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