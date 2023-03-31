Очищают путь: бойцы ССО показали видео уничтожение врага на левом берегу Херсона

В сети появилось видео ликвидации российских боевиков, скрывающихся среди зданий частного сектора. Кадры были сняты с беспилотника.

Заявлено, что Силы специальных операций работают по врагу на левом берегу Херсонской области. "ССО уничтожают врага на островах и левом берегу Херсонщины в рамках подготовки к предстоящей движухе", - так прокомментировали эти кадры в Телеграм-канале "Николаевский Ванек".

На видео можно увидеть "прилеты" по российским солдатам, суетящимся среди зданий частного сектора. Также "прилетает" врагу вблизи водоема.

Официального подтверждения, что воины ССО работали именно на левобережье Херсонщины, нет.

Ранее, напомним, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя операцию Сил специальных операций на левый берег Херсонщины, отметила: "Такая операция достаточно рискованная, ведь расстояние достаточно большое, а также в том районе активная контрбатарейная составляющая".

"Помимо этого, у врага есть возможность подтягивать резервы со своей стороны. Это риск, но такая удачная попытка — это еще один удар по морально-психологическому состоянию оккупантов", — пояснила она.

Гуменюк отмечала, что российские интервенты не могут чувствовать себя абсолютными хозяевами на временно оккупированных территориях, которые они считали якобы устойчивыми для их оборонных позиций: "И это служит сигналом от сил обороны Украины, что врагу недолго осталось держаться за Левобережье".

Напомним, 11 ноября 2022 г. произошло освобождение Херсона из-под российской оккупации, в которой город находился с начала полномасштабного российского вторжения.

Российские боевики сбежали с правого берега Херсонщины на левый и постоянно терроризируют мирных жителей освобожденных территорий обстрелами разных видов оружия.

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