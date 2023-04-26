Очистить даже пятна от чернил: Как легко вывести сложные загрязнения из одежды

Химические пятновыводители, продаваемые в магазинах, не всегда эффективны, особенно если на ткань попали чернила. Однако есть одно нестандартное средство, которое поможет решить эту проблему.

Вместо стиральных порошков и пятновыводителей, можно использовать популярное косметическое средство – лак для волос. О таком необычном лайфхаке рассказала газета Express.

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Чернильные пятна на одежде тяжело удалять даже с помощью дорогих бытовых средств. Поэтому если вы столкнулись с такой проблемой, лучше использовать нестандартный, но действенный метод.

Если на вашей вещи остались следы чернил, не торопитесь бросать ее в стиральную машину, ведь это может привести к тому, что пятна останутся на ткани навсегда. Эксперт по уборке Джейн Уилсон рекомендует использовать лак для волос, хорошо убирающий пятна, содержащие спирт.

Просто распылите на пятно небольшое количество лака для волос и оставьте на несколько минут. Затем протрите загрязненный участок чистой влажной тканью. Повторите эти действия, чтобы полностью удалить следы чернил.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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