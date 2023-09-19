Один ингредиент улучшит вкус сельди под шубой: вы будете удивлены

Селедка под шубой – как улучшить вкус сельди под шубой

Одним из самых популярных салатов, который часто появляется на праздничном столе, есть селедка под шубой. Но его вкус легко улучшить, если знать один секрет.

Чтобы салат получился вкусным, не нужно обладать особыми навыками в кулинарии. Достаточно отварить все овощи, порезать либо натереть на терку и выложить слоями на тарелку. Каждый слой не забывайте смазывать майонезом или соусом по собственному вкусу.

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Но хозяйки прибегают к определенным уловкам, чтобы сделать это простое блюдо еще вкуснее. Вкус будет точно незабываемым.

В этом вам поможет сливочное масло, которое должно быть как можно более холодным. Его нужно натереть на терку и в таком виде быстро добавить в сельдь. Уже потом можете накрывать его овощами.

Именно с добавлением незначительного количества твердого сливочного масла "Селедка под шубой" получится идеальным на вкус и только удивит гостей.

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