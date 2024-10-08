Один из главных продуктов питания значительно подорожает: чего ожидать украинцам

В Украине прогнозируется существенное повышение цен на мясо. В частности, свинина может подорожать на 10-12% до конца 2024 года. Одной из основных причин является значительное увеличение стоимости энергоносителей.

Эту информацию сообщил экономический эксперт Андрей Новак. Он подчеркнул, что еще одной причиной является увеличение налогов. Об этом пишет OBOZ.UA.

"Одновременное повышение цен на электроэнергию, топливо и налоги – все это влияет на формирование цены в сторону ее увеличения. Практически вся продукция, в том числе аграрная, будет дорожать, поскольку выросли ключевые элементы ее себестоимости", – пояснил экономист.

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На сколько подорожает мясо в Украине

В общем, Новак отметил, что прогнозы относительно свинины не слишком оптимистичны. Есть вероятность, что цена этого вида мяса может значительно вырасти.

"На сегодня есть разные прогнозы, особенно после повышения налогов. До конца года рост может быть даже на 10-12%", – сказал экономист.

По его словам, цена на курятину вырастет меньше всего. Это объясняется тем, что курятина является самым распространенным мясом в Украине и рынок ею переполнен.

"Самым популярным мясом у нас было и есть курятина, она и самая дешевая, по сравнению с другими видами мяса... Если будет повышенный спрос на курятину, то цены вырастут, но минимально. На этом рынке у нас достаточно высокая конкуренция, которая не позволяет ни производителю, ни торговцу слишком поднимать цену", – объяснил экономист.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине подорожали ключевые продукты.

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