Один из украинских банков ввел возможность обмена наличной валюты через банкоматы: подробности
"ПриватБанк" запустил новую услугу, которая позволяет осуществлять обмен наличной валюты через банкоматы с функцией рециркуляции. Это стало возможным благодаря внедрению современной технологии обмена валюты прямо в банкоматах.
Клиенты "ПриватБанка" теперь имеют возможность обменивать наличную валюту на гривны в любое время суток без дополнительных комиссий, сообщает UAportal со ссылкой на пресс-службу банка.
Условия обмена валюты:
- операция производится по актуальному наличному курсу;
- сумма оставшихся до 100 гривен перечисляется на карточный или мобильный счет.
- лимит на одну операцию составляет 1000 долларов США или 1000 евро.
Читайте также: Пенсии украинцев проиндексируют через несколько месяцев: вырастут ли после этого выплаты
Как заказать валюту в "ПриватБанке"
Минимальная сумма для заказа – 20 тысяч гривен или 300 единиц другой валюты, но она не может превышать доступный остаток на ваших карточных счетах.
Если необходимая сумма превышает доступный остаток на счетах, вы можете получить ее в виде денежного перевода, указав номер перевода, сумму, страну отправления и другие нужные данные.
Как сделать заказ через мобильное приложение:
- Запустите приложение "ПриватБанк".
- Перейдите в раздел: "Сервисы – Услуги – Заказ наличных".
- Укажите сумму и выберите валюту.
- Выберите дату и отделение, где вы планируете получить деньги.
- Проверьте введенную информацию и нажмите кнопку "Подтвердить".
- Статус заявки можно проверить в разделе "Заказ наличных – Архив заявок".
Напомним, ранее UAportal рассказывал, в каких магазинах можно потратить деньги с карты "Нацкешбека".
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !