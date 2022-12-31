Одна из российских ракет, выпущенных по Украине 31 декабря, упала в деревне в Волгоградской области россии (видео)

В сети появилось видео, на котором показана российская ракета, что не долетев до Украины со стороны Каспийского моря, упала на село в Волгоградской области на россии.

Подходящие фото и видео материалы публикуют местные жители и распространяют украинские Telegram-каналы. По предварительной информации – жертв нет.

Так, на видео можно увидеть горящие обломки российской ракеты и поднявшийся над российской деревней столб дыма после того, как с неба упала ракета кафиров, которую они выпустили по территории Украины в рамках подлой и циничной атаки 31 декабря накануне Нового года.

Это уже не первая ракета, упавшая на россии в последнее время. В Волгоградской области упала ракета, которую оккупанты направили на критическую инфраструктуру Украины 29 декабря. Об этом сообщили местные издания. Обломки ракеты упали в Руднянском районе региона – это уже второй случай обнаружения упавшей за последний месяц ракеты. Падение зафиксировали жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 км от населенного пункта.

Напомним, 31 декабря, перед Новым годом, россия устроила ракетный обстрел Украины. Есть попадания в Киеве, Николаеве, Хмельницком.

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