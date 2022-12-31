Одна з російських ракет, випущених по Україні 31 грудня, впала в селі у Волгоградській області росії (відео)

У мережі з'явились відео, на яких показана російська ракета, яка не долетіла до України з боку Каспійського моря та впала на село у Волгоградській області на росії.

Відповідні фото та відео матеріали публікують місцеві жителі та розповсюджують українські Telegram-канали. За попередньою інформацією – жертв немає.

Так, на відео можна побачити палаючі уламки російської ракети та стовб диму, що здійнявся над російським селом, після того, як з неба впала ракета окупантів, яку вони випустили по території України в рамках підлої та цинічної атаки 31 грудня напередодні Нового року.

Відео дня

Це вже не перша ракета, яка впала на росії останнім часом. У Волгоградській області впала ракета, яку окупанти направили на критичну інфраструктуру України 29 грудня. Про це повідомили місцеві видання. Уламки ракети впали в Руднянському районі регіону – це вже другий випадок виявлення ракети, що впала за останній місяць. Падіння зафіксували жителі Ільменського сільського поселення приблизно за 20 км від населеного пункту.

Нагадаємо, 31 грудня, перед Новим роком, росія влаштувала ракетний обстріл України. Є влучання в Києві, Миколаєві, Хмельницькому.

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