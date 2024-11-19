Официально: Байден дал разрешение Украине на удары в глубь России

Украинские власти получили разрешение от США на использование дальнобойных ракет против военных объектов, расположенных в глубине территории России.

Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на источники в американской администрации.

Согласно информации источников, речь идет о ракетах ATACMS, имеющих дальность до 300 км. До этого применение этих ракет на территории России было запрещено, и Украина использовала их только для атак по своей территории, находившейся под российской оккупацией, в том числе Крым.

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Ожидается, что первые удары ракетами будут нанесены по Курской области, в частности по находящимся там северокорейским военным. Решение о предоставлении этого разрешения было принято как реакция на участие северокорейских солдат в боевых действиях. Не уточняется, произошло ли уже применение этих ракет ВСУ, или было ли это решение обнародовано до их фактического использования.

Это разрешение от президента Байдена является значительным изменением в политике США, отмечает The New York Times. Однако это решение вызвало спор среди советников Байдена: некоторые считают его ошибочным, поскольку существует риск, что оно может побуждать Путина к агрессивным действиям против Соединенных Штатов и их партнеров. В то же время, другие в администрации Байдена не видят серьезной угрозы в таком шаге.

В США не считают, что это решение изменит ход войны, хотя оно может предоставить тактическое преимущество ВСУ, подчеркивает издание.

Напомним, Зеленский сообщил о том, что Киев и Будапешт работают над подготовкой "двухстороннего документа".

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