Огородники поделились рецептом подкормки для цветов, чтобы они цвели до осени

Получите бурное цветение и пышные листья для своих цветов с помощью универсальной подкормки, которую можно приготовить самостоятельно. Профессиональные цветоводы доказывают его эффективность, и сейчас вы также можете воспользоваться этим секретом.

Как сообщили в Telegram-канале "Дача. Сад и огород", для приготовления этого удобрения вам понадобятся только три ингредиента: прессованные дрожжи, сахар и теплая вода. Растворите 10 г прессованных дрожжей в 1 л теплой воды, добавьте столовую ложку сахара и хорошо размешайте. Дайте раствору настояться не менее 2 часов.

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Полученный питательный раствор следует разбавить с водой в соотношении 1:5. Это означает, что на 1 часть подкормки добавьте 5 частей воды. По такому разведению поливайте свои растения один раз в 10 дней в весенне-летний период.

Удобрение содержит фитогормоны, витамины группы B и ауксины, которые помогают растениям расти здоровыми и цвести буйными цветами. После применения этой подкормки вы заметите положительные изменения в вашем саду или огороде.

Пусть ваши растения радуют вас яркими цветениями и здоровыми листьями благодаря этой простой и эффективной универсальной подкормке. Попытайтесь его использовать и уверенно наблюдайте за результатами.

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