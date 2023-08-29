Огромный 'каменный фаллос' в возрасте 5500 лет был найден в Португалии (фото)

В городе Сан-Брас-де-Алпортел (Португалия) нашли менгир в возрасте 5500 лет. Это вертикальный доисторический каменный памятник, похожий на стелу, часто полированный для создания фаллической формы.

Как сообщает Аrkeonews, менгиры являются одними из первых каменных памятников в истории человечества, а в Европе – первыми, обладающими религиозной функцией. На практике они символизировали плодородие животных, людей или земли, что объясняло их фаллическую форму.

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Отмечается, что первые археологические раскопки в Сан-Брас-де-Алпортел начались 14 августа 2021 после открытия возможного менгира жителем, который искал окаменелости на вершине Монте-ду-Тригу.

Наткнувшийся на объект профессор и археолог Антонио Фаустино Карвальо сказал, что "сразу на 95 процентов уверен, что перед ним менгир". По его словам, он имеет особое значение для Восточного Алгарве и интересен в региональном масштабе.

"Его форма, сырье, из которого он изготовлен (известняк), и его размеры такие же, как у десятков менгиров эпохи неолита", – добавил археолог.

По его словам, это первый менгир в известняке с характеристиками, которые относят его к периоду неолита.

Ранее эксперты из Национального института антропологии и истории (INAH) в Мексике обнаружили еще одно захоронение времен майя. Принесенный в жертву человек имел при себе драгоценное украшение – нефритовое кольцо.

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