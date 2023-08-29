Величезний ''кам'яний фалос'' віком 5500 років знайшли у Португалії (фото)

У місті Сан-Брас-де-Алпортел (Португалія) знайшли менгір віком 5500 років. Це вертикальний доісторичний кам’яний пам’ятник, схожий на стелу, який часто полірували для створення фалічної форми.

Як повідомляє Аrkeonews, менгіри є одними з перших кам’яних пам’ятників в історії людства, а в Європі – першими, які мають релігійну функцію. На практиці вони символізували родючість тварин, людей чи землі, що пояснювало їхню фалічну форму.

Читайте також: У піраміді майя знайшли докази, що давні племена відрізали голови людям для ритуалів (фото)

Зазначається, що перші археологічні розкопки в Сан-Брас-де-Алпортел розпочалися 14 серпня 2021 року після відкриття можливого менгіра жителем, який шукав скам’янілості на вершині Монте-ду-Трігу.

Відео дня

Професор і археолог Антоніо Фаустіно Карвальо, який натрапив на об’єкт, сказав, що "відразу на 95 відсотків упевнений, що перед ним менгір". За його словами, він має особливе значення для Східного Алгарве та цікавий у регіональному масштабі.

"Його форма, сировина, з якої він виготовлений (вапняк), і його розміри такі ж, як у десятків менгірів епохи неоліту", – додав археолог.

За його словами, це також перший менгір у вапняку з характеристиками, які відносять його до періоду неоліту.

Раніше експерти з Національного інституту антропології та історії (INAH) у Мексиці знайшли ще одне поховання часів майя. Принесена у жертву людина мала при собі дорогоцінну прикрасу – нефритовий перстень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!