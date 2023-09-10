Огромный питон пробрался в супермаркет в Днепре и залез в тележку с продуктами (видео)

В одном из супермаркетов Днепра на бульваре Славы в жилом массиве Победа в тележке для продуктов заметили гигантского питона. Он свернулся калачиком и лежал у бутылок с пивом.

Видео с необычной покупкой опубликовали посетители супермаркета и выложили его в сеть.

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На кадрах можно заметить питона, который в тележке для продуктов свернулся и лежит около двух пластиковых бутылок с пивом.

Отмечается, что, по всей видимости, владелец пиона оставил его охранять покупку, а сам пошел по делам.

Хозяин этого экзотического домашнего любимца, прихватившего его с собой на прогулку в магазин, по-видимому, отошел за другими покупками.

Как сообщает Телеграм-канал Днепровская панорама, в жилом массиве Победа часто встречают мужчину с этим питоном, который выводит его на прогулку. В частности, очевидцы видели, как он купал своего любимца в фонтане и носит в прибрежный сквер.

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