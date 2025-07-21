Охота на антикоррупционеров: СБУ провела массовые обыски в НАБУ по всей Украине

Служба безопасности и Офис генерального прокурора провели не менее 70 обысков, касающихся 15 работников Национального антикоррупционного бюро. Следственные действия провели без определений суда.

Об этом говорится в сообщениях пресс-служб СБУ, ОГП на НАБУ. Ранее сообщалось, что состоялась серия обысков у детективов бюро в разных регионах. Им инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов. Впоследствии в НАБУ информацию подтвердили.

Позиция Службы безопасности и Офис генпрокурора

СБУ после обысков сообщила о задержании одного из руководителей детективов НАБУ, а действующему нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Федору Христенко заочно объявили о подозрении в госизмене.

По материалам дела, руководитель детективов НАБУ координировал деятельность Бюро в Днепропетровской и Запорожской областях из Днепра. При этом, как указывают в СБУ, он имеет контакты с россиянами и помогает своему отцу-предпринимателю, имеющему паспорт РФ, вести незаконную торговлю с России, в том числе коноплю. Его мать находится в Киеве, но получает пенсию в так называемой "ДНР" и публикует пророссийские комментарии в соцсетях.

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Также проверяется информация о контактах задержанного с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности, о запланированных следственных действиях.

По данным следствия,Федор Христенко был завербован ФСБ еще при президентстве Януковича и выполнял задачи российской разведки во время Революции Достоинства, в частности организовывал "Антимайдан" через подконтрольных перевозчиков.

Христенко находится за границей, но, по данным СБУ, имеет тесные связи с руководителями НАБУ. Среди них – Руслан Магамедрасулов и Александр Скомаров. Последний претендовал на должность главы БЭБ и, по данным следствия, в случае его победы Игорь Коломойский рассчитывал на закрытие дела против себя. Это подтверждается перепиской олигарха с подчиненным.

Также задокументирован побег за границу Геннадия Боголюбова, которого сопровождали два детектива НАБУ – подчиненные Скомарова. Их участие было частью операции, организованной Христенко.

Во время обысков по связям Христенко СБУ обнаружила документы НАБУ, в частности о негласной слежке и анкетах кандидатов в детективы. Это свидетельствует о масштабных истоках информации и вероятном присутствии агентуры РФ в НАБУ. Досудебное расследование продолжается.

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Что говорят в НАБУ

В Бюро рассказывают, что известно о по меньшей мере 70 обысках у по меньшей мере 15 работников НАБУ. По имеющейся информации, следственные действия производятся без судебных постановлений.

Основаниями называют участие в ДТП или возможные связи с РФ – случаи между собой не связаны. Параллельно СБУ инициировала внеплановую проверку доступа работников НАБУ к гостайне, что может поставить под угрозу следственные действия НАБУ и САП. Также идет плановая проверка Госспецсвязи.

Один из обысков сопровождался применением силы к детективу, хотя сопротивления он не оказывал. Директор НАБУ прервал заграничную командировку и возвращается в Украину. Бюро приступило к внутренней проверке.

САП заявляет о проверке СБУ, что может сорвать следственные действия по делам топкоррупции

САП сообщает, что утром Служба безопасности без официального предупреждения провела проверку соблюдения законодательства о гостайне. Сотрудники СБУ получили доступ к данным обо всех оперативных и негласных мерах НАБУ и САП, в том числе и спецоперации.

Проверка состоялась во время загранкомандировки руководства антикоррупционных органов. В САП отмечают: действия СБУ могут привести к раскрытию следственной информации. Прокуратура призывает СБУ соблюдать закон, чтобы избежать срыва расследований.

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