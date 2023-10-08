Охотник из Бразилии заявил, что подстрелил чупакабру (видео и фото)

В Бразилии охотники сняли на видео существо, которое им удалось подстрелить на охоте. Они взвыли, что убили чупакабру.

Охотники из Гиа-Лопес-да-Лагуна сняли на видео убитое существо и выложили его в соцсети. Один из них на камеру заявил, что это "вампир, который сосет кровь скота", мужчина утверждает, что нашел его, исследуя сельскую местность на окраине города, чтобы охотиться на кабана.

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Он также говорит, что поначалу собаки напали на существо. Затем подбежали охотники и застрелили "чупакабру".

Пользователи соцсетей отметили, что тело этого существа напоминает обезьяну ревуна. Также отмечалось, что с тела уже слезла шерсть, поскольку оно начало разлагаться.

Биолог Хосе Милтона Лонго в комментарии изданию Jornal Midiamax отметил, что это существо, скорее всего, когда-то было обезьяной. "Этот труп действительно выглядит как тело обезьяны ревуна", – сказал он, добавив, что обезьяны-ревуны очень распространены в фауне региона.

Что такое чупакабра

Добавим, что чупакабра – это мифическое существо, которое, как утверждается, нападает на животных и выпивает их кровь. Впервые о чупакабре начали говорить в Пуэрто-Рико в 1990-х годах. С тех пор были зарегистрированы сотни случаев, когда животные, такие как козы, овцы, свиньи и домашние куры, были найдены мертвыми с откушенным горлом и пустыми венами.

Описание чупакабры меняется от одного человека к другому. Обычно ее описывают как крупное животное, похожее на собаку или волка, но с голой кожей, длинными клыками и острым хвостом. Некоторые люди утверждают, что чупакабра может летать или плавать.

Не существует никаких научных доказательств существования чупакабры. Многие ученые считают, что это просто легенда или вымысел. Однако некоторые люди все еще верят, что чупакабра – это реальное существо.

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