Оккупант сдался в плен дрону: видео спецоперации бойцов 92 ОМБр

В Бахмуте украинские бойцы, патрулировавшие местность с помощью беспилотника, зафиксировали вражеские окопы, в которых заметили русских солдат. Один из них заметил дрон, отбросил оружие и начал жестикулировать, чтобы его не взрывали.

Украинские защитники решили воспользоваться возможностью пополнить обменный фонд. Видео, как это было, появилось в сети. На нем можно увидеть огромные окопы врага и русского солдата, размахивающего руками к зафиксировавшему его беспилотнику.

Бойцы ВСУ отправили к русскому солдату еще одну "птичку", прикрепив к нему "инструкцию". "Сдавайся, иди за дроном", — написали они послание русскому и сбросили ему в окоп. Прочитав это послание, россиянин начал жестикулировать, что если он сдастся в плен, то его пристрелят свои же. Немного поколебавшись, он все же решает идти за дроном.

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Стало известно, что выведением оккупанта с поля боя занимались бойцы подразделения Code 9.2 и другими подразделениями 92 ОМБр.

Между тем военный журналист Юрий Бутусов рассказал, что этот случай, который может войти в историю военной тактики, произошел в Бахмуте 9 мая.

"Россиянин бросает оружие и жестами просит не бомбить. Ребята решают сбросить ему записку "Сдавайся. Иди за дроном". В ответ россиянин показывает, что его убьют. Но, несмотря на огонь "своих", он добирается до наших ребят и сдается в плен", – говорит Бутусов.

Он также опубликовал слова младшего сержанта 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олеся Маляревича, который рассказал детали этого случая: "Во время операции по уничтожению пехоты последний пехотинец, поняв, что спасения нет, поднял глаза и стал молиться на дрон, чтобы его не убивали, тогда командир бригады написал записку, чтобы он сдавался и шел за дроном. И тогда он пошел в сторону дороги и там сдался в плен ВСУ".

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