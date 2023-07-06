Оккупанты нанесли ракетный удар по Украине: попали в многоэтажку во Львове, 4 погибших и десяток раненых (фото, видео)

В результате российской ракетной атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры, а также в результате попадания ракеты в многоэтажное здание погибли и ранены. В результате атаки разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах дома.

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Об этом пишут СМИ по информации главы Львовской областной военно-гражданской администрации Максима Козицкого и городского головы Львова Андрея Садового.

Затем Андрей Садовый обновил информацию, сообщив о четырех раненых, и добавил, что количество пострадавших увеличивается. Он также отметил, что один человек находится в тяжелом состоянии.

Максим Козицкий позже сообщил, что попавшая ракета принадлежит к российской армии, и она поразила многоэтажный дом во Львове. В результате взрыва возник пожар, который удалось потушить спасателям.

"На месте происшествия работают пожарные, медики и специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Людям оказывается вся необходимая помощь. Спасатели занимаются разборкой завалов", – добавил Максим Козицкий, глава Львовской ОВА.

По многоэтажке во Львове россияне ударили ракетой "Калибр". Всего россия ночью задействовала против Украины 6 ракетоносителей с залпом в 36 ракет. Три из которых надводные, еще три – подводные. В то же время Гуменюк подчеркнула, что ракеты типа "Калибр", выпущенные из моря, могут преодолевать значительные расстояния, поэтому несут опасность для всей Украины.

Позже отбой был объявлен для Черниговской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Одесской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, а впоследствии и на Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.

В результате работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил удалось уничтожить 7 из 10 крылатых ракет "Калибр".

Ранее мы сообщали, что 5 июля прогремели взрывы в оккупированной россиянами Ясиноватой Донецкой области. Они произошли у железнодорожного вокзала. Как сообщили очевидцы, попадание было по составам российских интервентов.

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