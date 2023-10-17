Оккупанты обстреляли общежитие в Славянске: под завалами находятся люди (фото)
В результате очередного обстрела войск россии в городе Славянск, Донецкая область, 5-этажное общежитие получило серьезные разрушения.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о том, что после российского обстрела два человека оказались под завалами этого здания. Информацию об этом распространили в Telegram -канале ГСЧС.
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По предварительной информации, этот страшный инцидент произошел при атаке российских войск на жилую застройку в Славянске. Поврежденные здания свидетельствуют о жестокости обстрела и угрозе жизни мирного населения.
На месте происшествия уже работают спасатели из Донецкой области и специальный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они проводят аварийно-спасательные работы с целью найти и помочь пострадавшим под завалами. Такие ситуации нуждаются в быстрых и профессиональных мерах по спасению жизней и минимизации рисков для пострадавших.
Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях отметил, что обстрел производился на центр города, улицу Свободы. Также произошло попадание в здание общежития аграрного колледжа, что является серьезной угрозой жизни мирных жителей. В этой сложной ситуации важно координировать действия спасателей и искать возможности для скорейшего спасения пострадавших.
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