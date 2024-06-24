Оккупанты потеряли три единицы техники на минном поле: взрывное видео

Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, для этого выполняется минирование.

Благодаря грамотной работе инженерно-саперных подразделений 77-й отдельной аэромобильной бригады противник потерял не менее трех единиц техники на одном минном поле. Об этом сообщили на канале СтратКом в Telegram.

"Интересно, что техника ехала, по всей видимости, якобы "разминированной" оккупантами тропой. Но что-то пошло не так…" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как военная техника оккупантов движется по заминированному полю. На следующих кадрах видны мощные взрывы.

Точное время и место уничтожения военной техники оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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