Оккупанты 'приземлили' собственный вертолет Ка-29 в Краснодарском крае

21 июня в Краснодарском крае россии потерпел крушение вертолет Ка-29. По данным российских "военкоров", его "приземлили" российские силы ПВО.

российский Телеграм-канал "Военный обозреватель" пишет, что "профильные ресурсы сообщают об аварии вертолета Ка-29 Морской авиации Черноморского флота". Отмечается, что "инцидент совпал с отражением ночной атаки украинских БПЛА-камикадзе и безэкипажных катеров, в уничтожении которых эти вертолеты активно задействованы".

Также читайте: Ночью более 100 БПЛА атаковали объекты в россии и в Крыму (видео)

Сообщения о новой тактике ВСУ. Источник: Скриншот из t.me/fighter_bomber Сообщения о новой тактике ВСУ. Источник: Скриншот из t.me/fighter_bomber

Сообщение об уничтожении вертолета. Источник: Скриншот Сообщение об уничтожении вертолета. Источник: Скриншот

По данным российских "военкоров", вертолет сбили силы противовоздушной обороны в Краснодарском крае рф, когда отражали атаку БПЛА.

Сообщение об уничтожении вертолета. Источник: Скриншот Сообщение об уничтожении вертолета. Источник: Скриншот

Сообщение об уничтожении вертолета. Источник: Скриншот Сообщение об уничтожении вертолета. Источник: Скриншот

В частности, пропагандист Егор Гузенко, известный под позывным "Тринадцатый", утверждает, что вертолет сбит российским ПВО в Анапе. В результате инцидента погибли четыре человека.

Сообщение об уничтожении вертолета. Источник: Скриншот Сообщение об уничтожении вертолета. Источник: Скриншот

"В Анапе наше же ПВО сбило наш вертолет. КА-29 занимался поиском БЭКов, один из наших "Панцирей" нанес удар вертолетом (По предварительной версии из-за неисправности системы "свой-чужой"). Я не буду озвучивать каких-то версий, пусть разбирается контрразведка и следствие. Погибли четыре человека", – написал он.

Напомним, в Генштабе назвали объекты россии, которые были атакованы ночью 21 июня.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения россия потеряла на войне 359 самолетов и 326 (+1) вертолетов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!