Оккупанты снова обстреляли Запорожье: один человек погиб (фото, видео)

Российские оккупанты снова обстреляли Запорожье в четверг, 10 августа. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram. Кроме того, по состоянию на 21:45 известно об 11 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

"Российские террористы снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры. На месте прилета занялся пожар. К сожалению, есть пострадавшие. Информация уточняется. Соответствующие службы уже работают", – отметил он.

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Куртев добавил, что зафиксированы незначительные повреждения медицинского и образовательного учреждений. Кроме того, уже известно о двух поврежденных многоэтажках.

Добавим, 9 августа нанесли удар по жилому кварталу в Запорожье. Тогда три человека погибли, еще девять получили ранения, Россия использовала ракету Х-35.

Напомним, о ракетных обстрелах Покровска стало известно ночью 7 августа. россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут.

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