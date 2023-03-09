Оккупанты выпустили по Украине 81 ракету разных видов и 8 дронов, сбито 36 крылатых

Этой ночью враг нанес массированный ракетный удар на критическую инфраструктуру Украины. Обстрел был произведен с помощью 81 ракет разного типа и базирования.

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Совершил 81 пуск ракет разного базирования:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Также осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Силами и средствами Воздушных Сил 3С Украины во взаимодействии с подразделениями других Составных сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 беспилотника "Shahed-136/131".

Благодаря успешному противодействию, 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и X-59 не достигли своих целей.

Напомним, утром 9 марта в Украине раздалась масштабная воздушная тревога, после которой в разных областях слышали взрывы.

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