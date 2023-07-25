Оладьи из крапивы на завтрак: пошаговый рецепт
Оладьи из крапивы – это вкусное и полезное блюдо, идеально подходящее для летнего меню.
Крапива богата витаминами, минералами и антиоксидантами, поэтому ее употребление полезно для здоровья.
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Для приготовления оладий из крапивы вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Пучок крапивы
- 2 яйца
- Стакан молока
- 1/2 стакана муки
- Чайная ложка соды
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки сахара
- Столовая ложка масла для жарки
Приготовление:
Крапиву помойте и мелко нашинкуйте. В миске смешайте яйца, молоко, муку, соду, соль и сахар. Добавьте крапиву и перемешайте в однородную массу. На разогретой сковороде с маслом выкладывайте порции теста и жарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Оладьи из крапивы подавайте со сметаной, медом или вареньем. Приятного аппетита!
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