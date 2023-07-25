Оладьи из крапивы на завтрак: пошаговый рецепт

Оладьи из крапивы – это вкусное и полезное блюдо, идеально подходящее для летнего меню.

Крапива богата витаминами, минералами и антиоксидантами, поэтому ее употребление полезно для здоровья.

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Для приготовления оладий из крапивы вам понадобятся следующие ингредиенты:

Пучок крапивы

2 яйца

Стакан молока

1/2 стакана муки

Чайная ложка соды

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки сахара

Столовая ложка масла для жарки

Приготовление:

Крапиву помойте и мелко нашинкуйте. В миске смешайте яйца, молоко, муку, соду, соль и сахар. Добавьте крапиву и перемешайте в однородную массу. На разогретой сковороде с маслом выкладывайте порции теста и жарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Оладьи из крапивы подавайте со сметаной, медом или вареньем. Приятного аппетита!

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