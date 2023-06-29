Олег Винник опубликовал пост о возврате средств за отмененные концерты в 2021 году: фанаты возмутились

Украинский певец Олег Винник недавно изложил пост возврата средств за отмененные в 2021 году концерты. В ответ на это сеть разразилась недовольством.

О возвращении билетов Винник сообщил на своей странице в Facebook.

Часть его фанатов обрадовалась появлению певца в соцсетях и возможному возвращению средств, остальные возмутились, почему так долго тянули с возвратом билетов и задавали провокационные вопросы о месторасположении Винника, называя его "недоартистом".

Последний раз в публичном пространстве артист появлялся 3 марта 2022 - он тогда опубликовал на своей странице в Инстаграме свое видеообращение о вторжении российских оккупантов в Украину. Через некоторое время он вышел на связь и объяснил, что еще до начала российского вторжения он отправился на лечение в Германию и находился в Берлине. Винник не знал, что говорить и как их поддерживать. По словам певца, он считал, что никто его не будет слушать, он ведь не в стране, где сейчас война.

Напомним, Олег Винник обеспокоил исчезновением.

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