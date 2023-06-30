Олег Винник впервые признался о жене и детях

Украинский певец Олег Винник, всегда берегший свою личную жизнь от публичности, наконец подтвердил женитьбу на своей бэк-вокалистке Таюне.

Поклонники Винника уже давно ощущали особые связи между ним и этой талантливой артисткой, однако исполнитель хранил эту информацию в строгом секрете. Более того, он раскрыл дополнительный секрет, сообщив о наличии сына в интервью Виктории Курочке для ее YouTube-проекта "КРП".

"Тайне - это псевдоним, на самом деле ее зовут Тая. Это та самая девушка, о которой я пою в своих песнях. Ее мама называла ее Таюне", — коротко объяснил Винник.

Артист заявил, что не разговаривает о своей семье публично, поскольку не хочет, чтобы его близких преследовали журналисты:

"Я не думаю, что мой сын будет счастлив, когда он пойдет в университет, а его будут постоянно спрашивать журналисты, касаться его лица камерой. Он еще мал, но уже вырастет и умеет защититься. Он просто протянет руку и разрушит камеру. И, вероятно, даже вызовет полицию со словами: "Оставьте меня в покое", – рассказал Винник.

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Вместе с женой и сыном Олег Винник сейчас проживает в Германии, где он жил и развивал свою карьеру еще до обретения популярности в Украине. Исполнитель находится за границей с целью лечения перед полномасштабным турне.

На вопрос о наличии собственной недвижимости в Германии, Винник признался, что раньше мечтал подарить квартиру своей жене, но не смог собрать достаточно средств:

"Несколько лет назад я хотел подарить квартиру одному очень хорошему человеку, который есть рядом со мной. Да, я имею в виду жену. Конечно, всем интересно, как ее зовут и все такое. Вы можете отгадать это с двух попыток. Я пытался собрать деньги во время туров, но, к сожалению, не хватило. Все здесь очень дорого", – поделился Олег Винник.

Предлагаем узнать, как вернуть деньги за концерт Олега Винника, который был упразднен еще в 2021 году.

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