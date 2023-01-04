'Он умрет очень быстро': в ГУР спрогнозировали, когда умрет путин

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, когда умрет президент рф владимир путин. По его словам, это произойдет очень быстро и скоро.

В частности, Буданов сказал, что путин болен раком. Об этом он заявил в интервью для ABC News.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", – отметил он.

В то же время на вопрос, получало ли ГУР информацию о болезни путина от его близкого окружения, глава разведки ответил утвердительно. Он подчеркнул, что украинские разведчики "просто знают это".

Кроме этого Буданов указал, что путин умрет уже после победы Украины в войне с рф.

"Эта война должна закончиться до его смерти... Мы выигрываем ее в 2023 году", – спрогнозировал он.

Глава ГУР добавил, что после смерти путина на россии произойдет смена власти, которая пойдет на пользу всему миру.

Чем болеет российский президент

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что у путина сложное состояние здоровья. У него признаки шизофрении, поэтому он болен и нравственно, и физически.

"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым – увидим", – сказал Скибицкий.

По его словам, информацию о состоянии здоровья путина тщательно скрывают. Однако даже это не остановит его. Диктатор не откажется от планов по Украине.

"Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ошибочно. У него одна цель и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю", – подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, ранее датский разведчик заявил, что российский диктатор владимир путин проходит гормональное лечение от определенного вида онкологии. Именно это может повлиять на его решение.

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