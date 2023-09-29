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Она обращается!: Ученые в течение 22 лет наблюдали за черной дырой, чтобы раскрыть ее секреты (фото)

Игорь Романько

Астрономы доказали, что черная дыра M87 вращается

Для получения первого изображения черной дыры ученым пришлось построить телескоп размером с Землю, объединив данные по обсерваториям по всему миру. Когда нечеткое сияющее изображение было опубликовано в 2019 году, все великие газеты осветили это событие.

Теперь тот самый огромный объект, находящийся в центре галактики Мессье 87, раскрывает еще больше своих секретов. Анализ 22-летних наблюдений за ядром М87 подтвердил вращение черной дыры. Об этом пишет Sciense Alert.

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"После успешного получения изображения черной дыры в этой галактике с помощью телескопа "Event Horizon Telescope", вопрос об обращении этой черной дыры стал главным для ученых", – говорит астрофизик и соавтор Казухиро Хада из Национальной астрономической обсерватории Японии.

Ученые использовали глобальную сеть более 20 телескопов для анализа 170 наблюдений М87, осуществленных в течение периода с 2000 по 2022 год.

Они не могли наблюдать ничего внутри горизонта событий черной дыры из-за того, что гравитационное тяготение черных дыр настолько сильно, что они способны заточить даже свет. Но они смогли отследить поразительную струю черной дыры, которая охватывает 4900 световых лет в поперечнике и двигается почти в пять раз быстрее скорости света из-за оптической иллюзии, известной как сверхсветовое движение.

Хотя пока не полностью выяснено, как образуются эти мощные струи, считается, что излучения и частицы устремляются вдоль линий магнитного поля черной дыры.

Исследователи обнаружили, что черная дыра в центре М87 медленно изменяет наклон своей струи примерно на 10 градусов, а затем возвращается в исходное положение. Этот цикл длится примерно 11 лет.

Вращающиеся черные дыры искажают пространство-время вокруг себя, создавая явление, известное как перетягивание кадра, заставляющее аккреционный диск и струю опрокидываться в стороны.

"Поскольку разница между черной дырой и диском относительно невелика, а период прецессии составляет около 11 лет, накопление высокораздельных данных, отслеживающих структуру М87 в течение двух десятилетий, и тщательный анализ являются ключевыми для достижения этого результата", – говорит астрофизик и соавтор Цуй Юйчжу.

Мессье 87 представляет особый интерес, поскольку она расположена от нас лишь в 54 миллиона световых лет, что гораздо ближе, чем большинство других галактик. Эта галактика всегда вызывала восхищение наблюдателей на протяжении веков. Впервые Мессье 87 была замечена в 1781 году астрономом Шарлем Мессье, когда он направил свой телескоп на галактику в созвездии Девы. Теперь она даже носит имя ученого – Мессье 87 или М87.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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