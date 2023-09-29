Она обращается!: Ученые в течение 22 лет наблюдали за черной дырой, чтобы раскрыть ее секреты (фото)

Для получения первого изображения черной дыры ученым пришлось построить телескоп размером с Землю, объединив данные по обсерваториям по всему миру. Когда нечеткое сияющее изображение было опубликовано в 2019 году, все великие газеты осветили это событие.

Теперь тот самый огромный объект, находящийся в центре галактики Мессье 87, раскрывает еще больше своих секретов. Анализ 22-летних наблюдений за ядром М87 подтвердил вращение черной дыры. Об этом пишет Sciense Alert.

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"После успешного получения изображения черной дыры в этой галактике с помощью телескопа "Event Horizon Telescope", вопрос об обращении этой черной дыры стал главным для ученых", – говорит астрофизик и соавтор Казухиро Хада из Национальной астрономической обсерватории Японии.

Ученые использовали глобальную сеть более 20 телескопов для анализа 170 наблюдений М87, осуществленных в течение периода с 2000 по 2022 год.

Они не могли наблюдать ничего внутри горизонта событий черной дыры из-за того, что гравитационное тяготение черных дыр настолько сильно, что они способны заточить даже свет. Но они смогли отследить поразительную струю черной дыры, которая охватывает 4900 световых лет в поперечнике и двигается почти в пять раз быстрее скорости света из-за оптической иллюзии, известной как сверхсветовое движение.

Хотя пока не полностью выяснено, как образуются эти мощные струи, считается, что излучения и частицы устремляются вдоль линий магнитного поля черной дыры.

Исследователи обнаружили, что черная дыра в центре М87 медленно изменяет наклон своей струи примерно на 10 градусов, а затем возвращается в исходное положение. Этот цикл длится примерно 11 лет.

Вращающиеся черные дыры искажают пространство-время вокруг себя, создавая явление, известное как перетягивание кадра, заставляющее аккреционный диск и струю опрокидываться в стороны.

"Поскольку разница между черной дырой и диском относительно невелика, а период прецессии составляет около 11 лет, накопление высокораздельных данных, отслеживающих структуру М87 в течение двух десятилетий, и тщательный анализ являются ключевыми для достижения этого результата", – говорит астрофизик и соавтор Цуй Юйчжу.

Мессье 87 представляет особый интерес, поскольку она расположена от нас лишь в 54 миллиона световых лет, что гораздо ближе, чем большинство других галактик. Эта галактика всегда вызывала восхищение наблюдателей на протяжении веков. Впервые Мессье 87 была замечена в 1781 году астрономом Шарлем Мессье, когда он направил свой телескоп на галактику в созвездии Девы. Теперь она даже носит имя ученого – Мессье 87 или М87.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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