Опасно для обоих: почему не стоит телефон класть возле включенного ноутбука

Вы хотя бы раз оставляли мобильный телефон возле включенного ноутбука? Если ответ "да", то рекомендуем перестать так делать.

Такая привычка может быть опасна для обоих гаджетов, и на это есть несколько причин.

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1. Появляются помехи перед входящим вызовом.

Это происходит потому, что мобильный телефон является приемником-передатчиком, который в свою очередь взаимодействует с базовыми станциями. В частности, телефон отслеживает станционный сигнал и иногда излучает мощный сигнал со станции. В то время как ноутбук имеет антенны, Wi-Fi и Bluetooth, однако их мощность меньше.

В результате происходит детектирование электрических колебаний сигналов, когда смартфон лежит у включенного ноутбука. Поэтому могут возникнуть помехи за несколько секунд до входящего вызова.

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2. Теряет скорее заряд.

Мобильный телефон от ноутбука нужно держать на расстоянии не менее одного метра. Ведь в противном случае, гаджет может быстрее разряжаться.

3. Некорректная работа ноутбука.

Не только ноутбук может навредить мобильному телефону, но и наоборот. Телефон оказывает дополнительное электромагнитное воздействие на ноутбук, в результате происходит большее поглощение энергии, что может привести к помехам и некорректному функционированию устройства.

Напомним, одной из самых распространенных проблем среди пользователей – потребление большого количества заряда батареи. Однако мы собрали для вас советы, которые помогут увеличить время работы батареи вашего телефона.

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