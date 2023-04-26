Опасность от гельминтов: почему нужно мыть клубнику с содой и уксусом

Ягоды могут быть источником паразитарных инфекций, гельминтоза и гепатита А, если выросли на загрязненных фекалиями полях или если их собирали больные гепатитом А люди. Поэтому важно тщательно мыть руки и ягоды перед употреблением. UaPortal узнал, как правильно мыть клубнику, чтобы сохранить ее вкус и аромат, но сделать безопасной. Перед мытьем ягоды плодоножку не удаляйте: так вы оградите ее от попадания внутрь моющих веществ.

Сода

Возьмите чайную ложку соды и растворите в литре воды, налейте раствор в глубокую емкость или таз. Чем больше ягод – тем больше воды и соды. Опустите клубнику в воду с содой и держите несколько минут, после чего тщательно прополосните.

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Уксус

Возьмите половину стакана воды и половину стакана уксуса. Вылейте в глубокую емкость и погрузите в раствор ягоды. Держите до 5 минут, промойте под водой.

Дезинфицирующее средство

В магазинах продается специальное средство для мытья овощей и фруктов. Используйте его по инструкции. Он лучше всего уничтожает все бактерии и микробы на ягоде и не вредит здоровью.

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