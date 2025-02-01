Опасный деликатес: какая еда убивает сотни людей ежегодно, но ее все равно потребляют миллионы

Одно из самых опасных блюд в мире потребляют полмиллиарда человек, и его популярность может быть причиной того, что она приобрела смертельную репутацию, если ее неправильно приготовить. Если раньше особое внимание привлек опасный кои пла, который подают в Таиланде и Лаосе, то теперь речь идет о маниоке, который ежегодно уносит более 200 жизней.

Маниок, также известный как кассовая, является основной пищей для 500 миллионов человек, а сотни миллионов тонн этого продукта производятся каждый год. По данным LADbible, это хорошо растущее в тропических условиях растение происходит из Южной Америки, хотя ныне крупнейшим производителем маниока является Нигерия.

Корни, кожура и листья маниока опасны для потребления в сыром виде, поскольку содержат токсичные соединения, которые могут образовывать цианистый водород. Сладкие виды маниока могут содержать до 20 мг цианида на килограмм, но в самых опасных сортах это количество может достигать 1000 мг цианида.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, отравление маниоком ежегодно уносит около 200 жизней. Однако, несмотря на то, что кассава считается одним из самых смертельных продуктов, многие люди потребляют ее регулярно без ущерба для здоровья. Это объясняется тем, что люди научились правильно готовить маниок во избежание его токсичности.

Так же, как опытные повара могут приготовить опасную рыбу, которая в сыром виде может быть смертельной, так и люди научились снижать риски, связанные с маниоком благодаря правильному приготовлению.

Потребление сырых частей маниока или неправильное его приготовление может привести к смерти или вызвать неврологические нарушения, такие как атаксия. Следовательно, эта пища не только опасна для жизни, но может иметь серьезные последствия для здоровья.

Правильное приготовление, включающее замачивание растения на 24 часа, является важным фактором для обеспечения безопасности маниока.

Риск отравления маниоком растет во время продовольственного кризиса, когда люди, страдающие голодом и дефицитом пищи, могут употреблять больше горьких сортов маниока, которые, вероятно, содержат большее количество цианистого водорода.

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