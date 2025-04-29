Мошенническая схема: как аферисты воруют данные украинцев под видом перерасчета пенсий

Злоумышленники распространяют ложную информацию о якобы новых правилах начисления пенсий и представляются работниками Пенсионного фонда Украины (ПФУ). На самом деле, ПФУ не собирает личную информацию через мессенджеры или сторонние вебсайты и не посылает гражданам анкеты.

Как сообщает Brama, аферисты маскируются под сотрудников Пенсионного фонда и предлагают украинцам заполнить "официальные анкеты" на поддельных интернет-ресурсах. Мошенники активно используют популярные соцсети и мессенджеры для распространения объявлений с громкими или тревожными заголовками о новых условиях выплат или их индексации.

В таких сообщениях размещают ссылки на фальшивые сайты, внешне очень похожие на настоящие государственные порталы. Далее схема выглядит так:

людям предлагают как можно скорее заполнить анкету для "получения повышенной пенсии" или "подтверждения права на выплаты";

пользователи, доверяя знакомому виду сайта или убедительным обещаниям, вводят личные данные: ФИО, серию и номер паспорта, идентификационный код, а также реквизиты банковских карт;

полученная информация сразу оказывается в руках мошенников и может быть использована для осуществления финансовых махинаций или похищения средств с банковских счетов.

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Особую опасность представляет то, что мошенники преимущественно нацеливаются на пожилых людей, которые могут недостаточно ориентироваться в вопросах кибербезопасности. Киберполиция подчеркивает: все сообщения о необходимости заполнять анкеты для перерасчета или увеличения пенсии являются фальшивыми.

Эти обращения не имеют связи с Пенсионным фондом Украины. Настоящий ПФУ не посылает анкеты через мессенджеры и не запрашивает персональные данные через посторонние платформы.

В Украине процессы типа индексации пенсий происходят автоматически на основе имеющейся информации в базах Пенсионного фонда. Поэтому гражданам не нужно посылать никаких дополнительных обращений или заполнять анкеты. Чтобы обезопасить себя от мошенников, важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности:

доверяйте только официальным источникам – актуальная информация о пенсионных изменениях размещается на сайте ПФУ или его официальных страницах;

внимательно проверяйте ссылки – настоящие сайты государственных органов имеют домен gov.ua, в то время как мошеннические сайты могут быть очень похожими, но отличаться деталями в адресе;

избегайте переходов по сомнительным ссылкам – даже если их присылают знакомые, ведь их аккаунты могли быть сломаны;

никогда не вводите личные или банковские данные на сторонних ресурсах – ПФУ не собирает такую информацию из-за анкет в мессенджерах;

рассказывайте об угрозах родным и знакомым, особенно людям пожилого возраста, которые часто становятся мишенью мошенников.

Следует помнить:

официальная информация о пенсионных выплатах не поступает через частные сообщения в социальных сетях или мессенджерах;

все изменения, индексации или перерасчеты пенсий производятся автоматически, без необходимости обращений или заполнения анкет;

в случае сомнений в достоверности сообщений следует проверить информацию на официальных сайтах или обратиться на горячую линию Пенсионного фонда Украины.

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