Оптимально усвоятся и улучшат сон: какие витамины лучше принимать вечером

Медики поделились советами по употреблению витаминов вечером, отмечая, что не все микронутриенты эффективно усваиваются, когда их принимать утром. По данным Ukr.Media, некоторые витамины и минералы полезнее пить по вечерам.

Врачи рекомендуют принимать вечером витамин D (особенно хорошо взаимодействует с мелатонином, гормоном, регулирующим ритмы сна и бодрости), B12 (важный для выработки мелатонина и серотонина, влияющих на релаксацию и сон).

Читайте также: Есть риск заболеть: почему нельзя хранить открытые консервы в холодильнике

Что касается минералов –магний (который способствует расслаблению и улучшению сна, регулируя мелатонин) и кальций (улучшающий работу нервной системы и мышц) полезнее принимать вечером.

Лучше всего употреблять эти витамины и минералы примерно за 30 минут до сна, поскольку они способствуют расслаблению и улучшают качество сна. Включив эти микронутриенты в ежедневный вечерний режим, вы сможете поддерживать свое здоровье и улучшить самочувствие, отметили врачи.

Напомним, мы уже писали, сколько бананов в день может стать ядом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!