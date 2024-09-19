Опустится ниже нуля: где в Украине ожидаются первые заморозки

Украинцев до конца сентября ждет приятное бабье лето с теплыми солнечными днями. Однако синоптики предупреждают о возможных первых заморозках уже в конце месяца, особенно в горных районах.

Как сообщают метеорологи, сентябрь будет относительно сухим и теплым. Постепенное понижение температуры не приведет к резким похолоданиям. Однако уже в конце месяца следует ожидать первых заморозков, особенно в высокогорье Карпат.

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Синоптик Наталья Диденко отмечает, что начало недели будет сухим и малооблачным, а температура воздуха днем достигнет комфортных +26 градусов. Лишь на западе и в Одесской области возможны дожди.

Погода в Украине 19 сентября. Источник: УГМЦ/facebook.com Погода в Украине 19 сентября. Источник: УГМЦ/facebook.com

"До конца недели в Украине ожидается ясная теплая погода. Без дождей и заморозков, разве что на высокогорье Карпат может ночью опускаться до нуля и какого-то слабого минуса", — отметила Диденко.

В четверг, 19 сентября, погода в Украине будет преимущественно сухой и солнечной. Лишь на юге, в частности в Одесской области, возможны дожди и грозы. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +20…+26 градусов.

Несмотря на приятную теплую погоду, украинцам следует быть готовыми к смене сезона. Синоптики рекомендуют следить за прогнозами погоды и заранее готовиться к осенним холодам.

Напомним, 15 сентября в Одессе ливни затопили дома и улицы.

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